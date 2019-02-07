راموس يقع فريسةً لسخرية جماهير برشلونة

2019/02/07 | 18:32

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بغداد اليوم/ متابعة

تعاطت جماهير نادي برشلونة بصفة خاصة وعشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، مع بعض التصرفات التي أقدم ع...





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