English | كوردى


راموس يقع فريسةً لسخرية جماهير برشلونة
2019/02/07 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

تعاطت جماهير نادي برشلونة بصفة خاصة وعشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، مع بعض التصرفات التي أقدم ع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( راموس يقع فريسةً لسخرية جماهير برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( راموس يقع فريسةً لسخرية جماهير برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا