2019/02/07 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تعاطت جماهير نادي برشلونة بصفة خاصة وعشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، مع بعض التصرفات التي أقدم ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
راموس يقع فريسةً لسخرية جماهير برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
تعاطت جماهير نادي برشلونة بصفة خاصة وعشاق الساحرة المستديرة بشكل عام، مع بعض التصرفات التي أقدم ع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
راموس يقع فريسةً لسخرية جماهير برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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