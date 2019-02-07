وفاة 6 اشخاص واصابة 4 آخرين في حادث مروري بالديوانية

2019/02/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية : الفرات نيوز} توفي 6 اشخاص واصيب 4 آخرون في حادث مروري بمحافظة الديوانية .

وذكر مصدر مطلع لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان " حادث سير على طريق الحمزة الشرقي - ديوانية جراء اصطدام سيارة نوع {سايبا} بسيارة نوع {دولفين} ادى لتسجيل 6 حالات وفاة وإصابة 4 أشخاص آخرين ".انتهىبواسطة: احمد حسن

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