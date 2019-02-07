البخاتي يكشف اسباب تراجع الخدمات في بغداد

2019/02/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي اسباب تراجع الخدمات في العاصمة بغداد .

وذكر البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" من جملة الاسباب التي ادت لتراجع خدمات العاصمة هي ان امانة بغداد اليوم متخمة بعملية التجاوزات التي بحاجة لتقديم الخدمات من {ماء ومجاري} خارج منظومة القانون ، وهذا ما اثقل كاهل البلديات " واضاف " كما ان هناك اخفاقات في مجال النظافة وشحة المياه والصرف الصحي وان نسبة كبيرة من المياه غير المعالجة من الصرف الصحي تطلق في نهر ديالى ما ادى لتلوث كبير في نهر دجلة وهذه اهم الاسباب التي تعاني منها امانة بغداد ".وتابع البخاتي " اتمنى ان تطرح امورا على وزير التخطيط في ان تكون هناك مرتكزات لعمليات الخدمة منها فتح طرق مغلقة لامتصاص الزخم الحاصل ، و كذلك طلبنا بانشاء ثلاثة معامل لغرض تدوير النفايات ، وطلبنا ايضا ان تكون هناك المدارس 2000 مدرسة بواقع الف مدرسة لكل مرحلة لانهاء الدوام الثنائي والثلاثي ".واشار الى اهمية " وحدة المعالجة في المناطق كمدينة الطب والرستمية والتاجي ، فكل هذه المناطق تطلق مياه الصرف الصحي المياه في المخصصة للمياه العذبة وهذا بحد ذاته يمثل تحديا للامانة" .



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