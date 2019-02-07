بمصادرتها 200كغم خلال عام.. الامن محذرا: مدن بالاقليم اصبحت ممرا دوليا للمخدرات

2019/02/07 | 18:34

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شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في مديرية اسايش(امن) السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان ارض الاقليم اصبحت ممرا لنقل المواد المخدرة من قبل التجار الى الدول الاخرى.وقال مدير مكافحة المخدرات باسايش السليمانية جلال امين بك في مؤتمر صحفي ان الاقليم اصبح طريقا لمرور المواد المخدرة بين الدول.واشار الى ان العام الماضي شهد مصادرة 200كغم من المواد المخدرة في مناطق سوران وميركه سور الى زاخو، لافتا الى الاقليم ليس فيه من المتعاطين ليستعملوا كل هذه الكمية خلال عام واحد.واضاف انه ليس هناك شك ان هذه المواد يتم نقلها الى دولة اخرى على طريقة "الترانزيت".واوضح ان من اخطر المواد المخدرة التي تأتي الاقليم هي "الشيشة" او الكريستال التي تصيب المتعاطي بوضع نفسي سيء جدا وتتسبب بدفعه لارتكاب الجرائم والمخالفات.

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