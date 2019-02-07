2019/02/07 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أثارت اليوم العضوة في مجلس الشيوخ الإتحادي في البرازيل، آنا باولا دا سيلفا، موجة غضب و جدل واسعة أثناء مراسم أدائها القسم بسبب الزّي الذي ارتدته.حيث اعتبر البعض أن اللباس مكشوفٌ جداً من جهة الصّدر، فيما اعتبر البعض الآخر أنه ليس مهماً ما ترتديه بل ما تفعله كمسؤولة.وكشف أحد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد بالصور..



نائبة تثير الجدل في لباسها الخليع صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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