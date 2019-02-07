2019/02/07 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… عند ذكرنا لجهاز Huawei Y7 Prime 2019 الجديد، فإن أول ما يخطر على البال من المواصفات ستكون تصميمه الأنيق، وشاشته الكبيرة بحجم 6.26 بوصة مع شاشة عرض Dewdrop ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة الى كاميرا خلفية مزدوجة وبطارية بحجمmAh 4000.< وبالإضافة الى هذه المميزات التي قمنا بذكرها، يوجد العديد من المميزات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تطرح جهاز “Y7 Prime 2019” الجديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هواوي تطرح جهاز “Y7 Prime 2019” الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).