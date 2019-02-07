2019/02/07 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، سعيدا بالفوز بهدفين نظيفين على إيفرتون، لكنه قال إنه يخشى أن "يموت" الفريق على طريق المنافسة على لقب البريميرليغ

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