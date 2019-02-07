يدفعان 950 ألف دولار للتخلص من

2019/02/07 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

950 ألف دولار، هو مجموع ما سلمه عربيان إلى 3 أفارقه في 6 شهور، لتخليصهما من «السحر والحسد»، الذي زرعه فيهما المتهمون، الذين ادعوا قدرتهم

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