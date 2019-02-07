بالوثيقة .. وزير التعليم يوافق على آلية دراسة الدكتوراه بدون كورسات

2019/02/07 | 18:49

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بغداد : سومر نيوز

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهي على آلية دراسة الدكتوراه بدون كورسات

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