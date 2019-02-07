2019/02/07 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عادات يومية تضر بالعمود الفقري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود الفقري، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عادات يومية تضر بالعمود الفقري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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