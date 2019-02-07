عادات يومية تضر بالعمود الفقري

2019/02/07 | 18:49

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بغداد : سومر نيوز

تتسبب الكثير من العادت اليومية، التي لا ينتبه لها أغلب الناس، في أضرار بالعمود الفقري، ...

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