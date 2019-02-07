هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر على بعد (28) كم جنوب خانقين

2019/02/07 | 18:49

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بغداد – عراق برس – 7 شباط / فبراير: كشفت وزارة النقل ، الخميس، ان ” مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم الموافق 2019/2/7 في كيلان غرب إيران في الساعة 08:37:4 بالتوقيت المحلي للمدينة “.





ولفت الى ، ان “قوة الهزة بلغت 3،6درجة على مقياس ريختر على بعد (28) كم عن جنوب شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى ” مؤكدة، ان ” المواطنين قد شعروا بها شعورا خفيفا ولم ترد انباء عن حدوث اضرار مادية او بشرية من جرائها ، وعلى المواطنين في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية ، وان الهيئة ستوافيكم بتقارير جديدة عند حصول أية مستجدات أخرى ” .



انتهى أح

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