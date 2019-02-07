الاطاحة بأخطر عصابة تستخدم الاطفال لترويح العملات المزيفة في بابل

2019/02/07 | 18:49

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بابل – عراق برس- 7 شباط / فبراير: اعلن الناطق باسم الداخلية ، الخميس، ان ” مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين، وصبي يتم استغلاله في عملياتهم أثناء متاجرتهما بالعملة المزيفة العراقية والدولار”.

ولفت الناطق بإسم الداخلية الى ، ان “الخطة قضت باستدراجهم من محافظة البصرة الى محافظة بابل والقبض عليهم بالجرم المشهود في الطريق الدولي الرابط بين بابل وبغداد والبصرة وبحوزتهم ٩٧٠٠ دولار فئه مئة دولار و ١٨٩٥٠ ورقه فئة خمسين دولارا و ٣٠٠ الف دينار ورقية فئة 25 الف دينار مزيف و ١٦٥٠ ورقة فئة 50 الف دينار مزيف “، مشيرا الى ” ضبط العملة وفق محضر ضبط اصولي واحالة المتهمين الى القضاء”.



انتهى اح

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