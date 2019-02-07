2019/02/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عصابة تقودها امرأة في منطقة الكرادة، مبينةً أن تلك العصابة قامت بسرقة مصرف اهلي في الكرادة وسط بغداد.وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "فريق عمل مشترك من مركز شرطة المسبح في قيادة شرطة بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يلقي القبض على عصابة مكونة من ٤ متهمين بينهم امرأة بعد سرقتها مصرف اهلي في الكرادة وتستعيد مبلغ مليار و٦٠٠ مليون دينار، حيث تبين أن المرأة تعمل موظفة في المصرف المسروق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اعتقال عصابة تقودها "امرأة" بعد سرقتها مصرف اهلي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اعتقال عصابة تقودها "امرأة" بعد سرقتها مصرف اهلي وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).