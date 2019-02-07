2019/02/07 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قرار يعالج سلم رواتب الموظفين

07/02/2019 18:05:00 PM |

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واع بغداد

حصلت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع)، اليوم الخميس، على وثائق تفيد بأستجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي بتفعيل القرار (٣٥٢) لسنة ٢٠١٣ الذي يعالج سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة الى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالية.

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