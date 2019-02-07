لورنتي يواجه الغياب عن مباريات مهمة لريال لإصابة بالعضلة الضامة

2019/02/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب اللاعب البالغ 24 عاما والذي قد تحرمه الإصابة من المشاركة في عدد من المباريات المهمة للفريق الملكي.وخرج لورنتي بعد مرور نحو ساعة من زمن مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في برشلونة، وقد يغيب عن دربي العاصمة بين أتلتيكو وريال هذا السبت في الدوري المحلي، وعن ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ضد أياكس أمستردام الهولندي.وعانى لورنتي من إصابة مماثلة أواخر كانون الأول/ديسمبر، وتبدو مشاركته غير مضمونة في إياب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 27 الحالي ضد الفريق الكاتالوني.

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