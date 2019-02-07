لاعب ليفربول السابق يمنح فريقه مفتاح الفوز بالدوري الإنجليزي

2019/02/07 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد بول إينس لاعب فريق ليفربول المعتزل أن فريقه يمر في الوقت الحالي بمرحلة شك كبير قد تكلفهم خسارة الدوري الإنجليزي لصالح منافسهم مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إينس وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لإعادة الثقة لنفسه خلال الفترة المقبلة وإلا سيكون مانشستر سيتي هو البطل من جديد.

وقال إينس: "ما يعاني منه فريق ليفربول في الوقت الحالي هو نقص في الثقة وحالة إرهاق كبيرة في نهاية المباريات، وهو ما يبدو وكأنه سيكبدهم الكثير من الخسائر الفادحة".



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وأضاف: "في مثل تلك اللحظات يظهر الحسم من الفريق ومن قادته، يجب على كل من فيرجل فان دايك وجيمس ميلنر أن يضعوا حدًا لما يحدث".

وأكمل: "عليهم أن يؤكدوا للفريق أن الطريق لا يزال طويلًا للغاية، وأنهم عليهم أن يسيروا بشكل ثابت كالسفينة، فهناك العديد من نجوم ليفربول الذين لم يحققوا بطولة في حياتهم لذلك بالنسبة لي ليس من المفاجئ أن تمثل الظروف الحالي ضغطًا عليهم".

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واختتم تصريحاته: "ما سيقوم به يورجن كلوب بداية من الآن سيكون حاسمًا، فعليه أن يمنح نجومه الثقة اللازمة وأن يتأكد أنهم لن يشكوا في أنفسهم أبدًا".

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