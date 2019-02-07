شاهد .. ماذا قال رئيس الجمهورية برهم صالح بكلمته في افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب 2019

2019/02/07 | 18:55

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اكد رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمته خلال افتتاحه معرض بغداد

الدولي للكتاب على ضرورة مواجهة الفكر المتطرف وعزله.

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