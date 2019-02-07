فيديو || رفض واسع لتكرار تلك المجازر .. جرائم القوات الأمريكية شاهد حي على انتهاكاته

2019/02/07 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستذكر العراقيون جرائم القوات الامريكية طوال مدة احتلاله بالتزامن

مع تصريحات ترامب بالابقاء على قواته .....تقرير : عدنان عبد الحسن

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