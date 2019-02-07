العاني: العراق يمتلك مؤهلات تجعله سلة العرب الغذائية

2019/02/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني،اليوم الخميس، ان العراق يمتلك مؤهلات تجعل منه سلة العرب الغذائية ومحلا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

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