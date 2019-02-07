بيان رسمي: الحلبوسي يزور ألمانيا قريبا لتعزيز التعاون بين البلدين

2019/02/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى العراق سيريل نون والوفد المرافق له.

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