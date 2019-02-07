تجمع عوائل الشهداء في غزة: جريمة قطع الرواتب لن تمر

2019/02/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تجمع عوائل الشهداء في قطاع غزة مساء الخميس إن جريمة قطع السلطة الفلسطينية رواتب الآلاف من أسر الشهداء لن تمر مرور الكرام.

وأضاف التجمع في بيان صحفي “إن ما اقترفته السلطة الفلسطينية من التطاول على القامات والرموز الوطنية الوحدوية، يعد تجاوزًا لكافة القيم النضالية وطعنة غدر في ظهر الثورة الفلسطينية، حيث قامت بقطع رواتب الآلاف من عوائل الشهداء الأكرم منا جميعًا وعلى رأسهم قامات كبرى من قيادات الحركة الوطنية وكافة ألوانها”.

وتابع “ومن هذا المنطلق وإزاء هذا السلوك الأرعن في وقت يتباهى فيه الرئيس محمود عباس بحماية الشباب الإسرائيلي، ويطلق عنان عدوانه على عوائل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن متوازيًا مع تصريحات العدو التي تتفاخر بقتل الفلسطينين ضمن سياسة برامجها الانتخابية”.

وأردف “باسم أهالي الشهداء فإننا لن نسمح بمرور هذه الجريمة البشعة مرور الكرام، ولن نتسامح مع كل من له يد في هذه الجريمة”.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال إن “نحو 5043 من موظفي السلطة من قطاع غزة فوجئوا بعدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019 بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي”.

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