مقتل 5 على الأقل في عاصفة قوية ضربت ريو دي جانيرو

2019/02/07 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت ريو دي جانيرو ثاني كبرى مدن البرازيل اليوم الخميس على مشاهد الفوضى بعدما ضربتها رياح قوية وأمطار غزيرة، تسببت في سقوط الأشجار وغمر الشوارع بالمياه وجرف حافلات في عاصفة قتلت خمسة أشخاص على الأقل.

وضربت رياح وصلت سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة بعض مناطق المدينة الليلة الماضية وسدت انهيارات طينية الطرق.

وقال مارسيلو كريفيلا رئيس بلدية ريو لوسائل إعلام محلية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وإن من المحتمل وفاة شخص آخر في حافلة ضربها انهيار طيني.

وهبت العاصفة على المدينة بعد أيام قليلة من أشد شهور يناير حرارة على ريو في 97 عاما حيث وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

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