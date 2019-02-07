2019/02/07 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ثبات موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في فنزويلا والرئيس المنتخب مادورو، محذرًا من عواقب كارثية لأي تدخل عسكري هناك.وقال بيسكوف، أن “مسألة تقديم اللجوء لمادورو في روسيا غير موجودة على جدول الأعمال، ولم تبحث أبدا”، مؤكدًا أن “بلاده لن تجري أي مشاورات مع دول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسة الروسية: لا مفاوضات مع واشنطن بشأن أزمة فنزويلا وموقفنا الداعم لـ “مادورو” ثابت alansaar.

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