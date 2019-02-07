2019/02/07 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس مكتب الاتصالات الشعبية للقوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد عباس سه دهي ان إيران باتت القوة الصاروخية الأولى بالمنطقة.وقال العميد سه دهي ان “الجمهورية الاسلامية وفي ظل محور ولاية الفقية باتت تمتلك اقتدار وامنا فريدا الى درجة ان مسؤولين العالم الغربي لاتخلو تصريحاتهم عن ذكر ايران وهذا دليل على مكانة ايران”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد سه دهي: إيران باتت القوة الصاروخية الأولى بالمنطقة alansaar.

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