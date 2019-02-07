2019/02/07 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يطالب الطراونة بتسهيل اجراءات دخول العراقيين الى الاردن) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يطالب الطراونة بتسهيل اجراءات دخول العراقيين الى الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).