انتحار شاب شنقًا بمنزله شمالي بغداد

2019/02/07 | 19:03

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شاباً انتحر من خلال شنق نفسه دخل منزله شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شابا انتحر داخل منزله شنقا بمنطقة سبع قصور شمالي بغداد".

واضاف، أن "القوات الامنية طوقت موقع الحادث، وهي في طور التحقيق مع ذويه لمعرفة اسباب الانتحار"، مشيرا الى "نقل جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي".

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بانتهاء ملف المناطق الرخوة أمنياً في ريف خانقين شمال شرقي المحافظة، بعد انتشار قطعات الحشد الشعبي فيها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انتشار قطعات الحشد الشعبي في

بغداد اليوم- بغداد

شرعت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوية الحشد (29 _ 33 _ 53) بالاشتراك مع قطعات الج

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، 07 شباط، 2019، القبض على عصابة سطت على مصرف في بغداد وسرقت مليار و600 مليون دينار.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مشترك، القى القبض على عصابة لسرقتهم احد الم

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