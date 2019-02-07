نيجيرفان بارزاني يشيد بحكومة عبدالمهدي: تنظر لجميع العراقيين دون تمييز

2019/02/07 | 19:04

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شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد ظهر اليوم، رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني.



وأكد عبدالمهد بحسب بيان لمكتبه، ان الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وامنه واستقراره والمضي بمشاريع الاعمار، وتحقيق وحدة الشعب العراقي وتلبية متطلباته في تطوير الخدمات والتنمية والاعمار والازدهار الاقتصادي، مشيرا الى اهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.وذكر المكتب ان بارزاني اشاد بنظرة الحكومة الى جميع العراقيين دون تمييز، والعمل بروح الفريق الواحد.

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