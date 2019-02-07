ضربة للريال بسبب الكلاسيكو

2019/02/07 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يواجه لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ماركوس لورنتي، الغياب عن مباريات مهمة للنادي الملكي، إثر إصابته، الأربعاء، خلال كلاسيكو ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن الريال، ثالث الليغا الإسباني، الخميس، أن لورنتي أصيب في العضلة الضامة اليسرى خلال كلاسيكو الأرض ضد برشلونة {1-1}.ولم يكشف النادي الملكي مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي قد تحرمه الإصابة من المشاركة في عدد من المباريات المهمة للفريق.وخرج لورنتي بعد مرور نحو ساعة من زمن مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في برشلونة، وقد يغيب عن دربي العاصمة بين أتلتيكو وريال السبت المقبل في الدوري المحلي، وعن ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ضد أياكس أمستردام الهولندي.وعانى لورنتي من إصابة مماثلة أواخر ديسمبر، وتبدو مشاركته غير مضمونة في إياب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 27 من فبراير الجاري ضد الفريق الكاتالوني.انتهى

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