2019/02/07 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: يجب اتخاذ خطوات بشأن إقامة منطقة آمنة في سوريا

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