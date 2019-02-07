العاهل الأردني يوجه كلمة في ذكرى رحيل الملك الحسين بن طلال

2019/02/07 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تعيينات صدرت عن الحكومة الأردنية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أدت إلى تدخل الملك عبدالله الثاني.

وأعلنت الحكومة الأردنية، الإثنين، عن تعيين أربعة أشخاص في عدة مناصب قيادية، أثارت أسماءهم استياء الأردنيين.

لعل أبرز ما أثارت استياء الأردنيين، هو إحالة مدير عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات إلى التقاعد لبلوغه الستين، وتعيينه على الفور رئيسا للمناطق التنموية والحرة.

وأثار التعيين استهجان الأردنيين الذي عبروا عن غضبهم من آلية تعيين الهميسات لمنصب اقتصادي بعد أقل من ساعة من إحالته إلى التقاعد من منصب إداري.

وضمت قائمة التعيينات الأخيرة أشقاء لأربعة نواب حاليين في البرلمان الأردني، ما يعني أن الأمر لم يأت بمحض الصدفة.

وشملت قائمة التعيينات بشار أبو رمان، شقيق النائب معتز أبو رمان، مديرا لشركة تطوير العقبة.

والدكتور خلف هميسات، شقيق النائب أحمد هميسات، رئيسا للمناطق التنموية والحرة.

وتعيين يحيى النعيمات، شقيق النائب محمود النعيمات، رئيسا لشركة إدارة المساهمات الحكومية.

وتعيين رابعة العجارمة، شقيقة النائب حسن العجارمة مديرا لمعهد الإدارة العامة.

من جهته، قال النائب معتز أبو رمان، إنه لم يعمل على تعيين شقيقه بشار مديرا لشركة تطوير العقبة.

وأكد أبو رمان، خلال حديثه لموقع قناة الغد، أن كفاءة شقيقه وتدرجه الطبيعي بالوظيفة هو ما أهله للمنصب، مضيفا أن شقيقه هو الرجل الثاني في الهيكل الإداري بعد استقالة المدير التنفيذي الأسبق.

أما النائب حسن العجارمة، فأكد أنه علم عن تسلم شقيقته رابعة لمنصب معهد الإدارة العامة من الإعلام، مبينا أنه لم يسع أبدا إلى تعيينها بالمنصب الجديد.

وأضاف العجارمة، لموقع قناة الغد، أن تعيينها جاء بسبب كفاءتها وسيرتها الذاتية المليئة بالإنجازات، وأن شقيقته حصلت على هذه الوظيفة بناءً على إعلان شغور المقعد من قبل رئاسة الوزراء، حيث أنها قدمت للوظيفة بطريقة قانونية مرفقة معها أوراقها ومؤهلاتها حسب الأصول.

ومن جهتها، أعلنت حكومة الرزاز عن تجميد القرارات الأخيرة، وذلك عقب جلسة طارئة عقدت ظهر الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء.

وحضر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، جانبا من الجلسة، حيث أكد على ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

ووجه الملك عبد الله، الحكومة بشرح قراراتها اليوم للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال “نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص”.

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