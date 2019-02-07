المسابقات تحدد موعد انطلاق الجولة 16 من ممتاز الكرة

2019/02/07 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم موعد انطلاق الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز التي ستجري يومي الاحد والاثنين المقبلين.وقال مدير لجنة المسابقات شهاب احمد في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مباريات الجولة 16 ستنطلق يوم الاحد المقبل، باقامة خمس مباريات، حيث يتقابل فريقا الشرطة والنجف، ويضيف فريق […]

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