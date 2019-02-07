انسحاب موظفي اللجنة الوزارية من النقاط الكمركية في كركوك

2019/02/07 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانسحاب جميع موظفي لجنة المتابعة التابعين للامانة العامة لمجلس الوزراء من النقاط الكمركية في كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، انه “تم سحب جميع الموظفين المدنيين والأمنيين من نقطتي الكمرك شمال وشرقي المحافظة باوامر صادرة من بغداد”.





وأشار الى ان “رفع النقاط الكمركية قد يتطلب اسبوعين من الان”، لافتا الى ان “سحب الموظفين يأتي ضمن الاتفاقات التي جرت بين بغداد واربيل ”.





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