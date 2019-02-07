السكك الحديد تعلن نقل 25 ألف مسافر خلال الشهر الماضي

2019/02/07 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، اليوم الخميس، نقل (24978) الف مسافر خلال شهر كانون الثاني من السنة الحالية.





وقال مدير عام الشركة سلام جبر سلوم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه الحصيلة جاءت من خلال الخدمات الجيدة التي تقدمها الشركة للمسافرين الكرام في تهيئة القطارات واستقبال المسافرين بانسيابية سير القطارات الحديثة (DMU) والمجهزة بافضل سبل الراحة”.

وأكد المدير العام، “حرص الشركة على دقة مواعيد انطلاق قطارات المسافرين حيث تنطلق من بغداد يوميا رحلتين الأولى الساعة (7/00) مساءا والثانية الساعة (8/00) مساءً ، بينما تنطلق القطارات من محطة قطار البصرة بواقع رحلتين ايضا الاولى الساعة (7/30) مساءا والثاني الساعة (9/00) ليلا”.





وأشار البيان الى “وجود رغبة ملحة للسفر من قبل المواطنين بالقطارات لما تتمتع به الرحلات الصاعدة والنازلة بأفضل وسائل الراحة والسرعة والأمان ودقة المواعيد”.





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