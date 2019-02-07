أربيل.. سائق سيارة أجرة يعيد حقيبة تحتوي على 13 ألف دولار لراكبين موصليين

2019/02/07 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت شرطة محافظة أربيل، أن سائق سيارة أجرة أعاد حقيبة تحتوي على أكثر من 13 ألف دولار إلى راكبين من الموصل بعد أن تكبد عناء البحث عنهما.وقالت الشرطة في بيان إنها تشيد بجهود سائق سيارة الأجرة، فرياد شيته حبيب، حيث ترك راكبان في سيارته حقيبة تحتوي على 13200 دولار أمريكي و500 ألف دينار.وأضاف البيان أن "السائق تمكن من تسليم الأموال إلى صاحبيها داخل مقر مديرية شرطة أربيل بعد البحث عنهما"، مشيداً بأمانة السائق.يشار إلى أن صاحبا الحقيبة من أهالي الموصل، واستغرقت عملية البحث عنهما يومين من قبل السائق الأربيلي.

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