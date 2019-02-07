امنية بغداد تشدد على استخدام المراقبة الذكية والجهد الاستخباراتي بدل السيطرات الداخلية

2019/02/07 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس بغداد محمد الربيعي ان بعض السيطرات الامنية قد تم رفعها بالكامل والبعض الاخر قد تم نقلها وتحريكها حسب الحاجة اليها وحسب رؤية عمليات بغداد .

وقال الربيعي في اتصال خاص بموقع " الغدير " ان عمليات بغداد تعتقد ان الطوق الامني الذي قامت به من خلال تحريك بعض السيطرات ونقلها من مكان الى اخر هو الافضل .

واشار الى ان مجلس المحافظة واللجنة الامنية سبق لها ان تقدمت بطلبات الى مجلس الوزراء لرفع السيطرات بالكامل من شوارع بغداد والابقاء على السيطرات الخارجية للعاصمة .



مشدداً على استخدام المراقبة الذكية والجهد الاستخباراتي بدل تلك السيطرات الثابتة .وبين الربيعي ان الغاء عمليات بغداد والمحافظات او احالة ملف العاصمة الى وزارة الداخلية يحتاج الى قرار سياسي .واضاف عضو اللجنة الامنية ان حاجة العاصمة لعمليات بغداد هو تواجدهم في الطوق الامني للمحافظة كون الحدود الادارية كبيرة وممتدة وتحتاج الى جهد امني كبير وهو ما متوفر في عمليات بغداد.

انتهى ع.س

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