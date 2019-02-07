بالوثيقة.. مجلس الوزراء يشرع بمعالجة سلم رواتب موظفي الدولة

2019/02/07 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصل موقع "الغدير" على نسخة من وثيقة مجلس الوزراء تكشف مخاطبة الأمانة العامة للمجلس مكتب وزير المالية لتعديل القرار رقم (٣٥٢) لسنة ٢٠١٣ الذي يعالج سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالية.

انتهى..م.ر

الوثائق

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