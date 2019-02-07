العبادي يبحث مع رئيس مجلس النواب الاردني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

2019/02/07 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي اليوم الخميس رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة والوفد المرافق له .

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