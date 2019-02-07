2019/02/07 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..حملت الجامعة العربية، اليوم الخميس، السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير فارس بارود بممارسة القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له، أن “هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه قوات الاحتلال الصهيوني”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة العربية تحمل الكيان الصهيوني المجرم مسؤولية استشهاد الأسير “فارس بارود” alansaar.

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