2019/02/07 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..طالبت عائلة لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي اليوم الخميس، الحكومة التايلندي بالنظر الموضوعي في قضية أبنهم، محملة إياها إياها مسؤولية سلامة ابنها النفسية والجسدية.وقالت العائلة في بيان أطلع عليه / الأنصار/، أن “قضاء أبنها أكثر من شهرين في السجون التايلندية، ظلماً ومعاملته بطريقة حاطة بالكرامة من قبيل اقتياده للمحكمة مكبلاً بالسلال في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلته في بيان: اقتياد “حكيم العريبي” للمحكمة مكبلاً بالسلال جريمة بحق حقوق الإنسان alansaar.

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