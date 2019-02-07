سعر خام الحديد عالمياً يقفز أعلى 90 دولاراً للطن

2019/02/07 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تجاوزت أسعار الحديد عالمياً مستوى 90 دولاراً للطن خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى في عامين بعد منع شركة "فالي" أكبر منتج للخام في العالم من استكمال الأنشطة في أحد أكبر المناجم لديها.





وألغت وزارة الدولة للبيئة والتنمية المستدامة في البرازيل ترخيص للشركة لتشغيل سد في منجمها الذي ينتج 30 مليون طن سنوياً في ولاية "ميناس جيرايس".





ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على نحو 9% من إنتاج الشركة البرازيلية سنوياً مما سيؤدي إلى تشديد سوق الحديد.





وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر خام الحديد تركيز 62% بنسبة 4.5% ليصل إلى 90.50 دولار للطن، وفقاً لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس".





ومنذ الإثنين الماضي، لم يتمكن المستثمرون من معرفة السعر الفوري للمعدن بسبب الإجازات الرسمية احتفالاً بالسنة القمرية الجديدة في بورصات الصين وآسيا.





وتخطط الشركة البرازيلية لتعدين نحو 400 مليون طن سنوياً من خام الحديد.





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