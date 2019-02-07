مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتراجع بأكثر من التقديرات

2019/02/07 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إن مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تراجعت بمقدار 237 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري لتصل إلى 1960 مليار قدم مكعب.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 228 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنصرم.





وعلى أساس سنوي، تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بنحو 135 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 3:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام الغاز الطبيعي تسليم مارس بنسبة 1.6% إلى 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.





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