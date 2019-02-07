2019/02/07 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم "تويتر" بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد التوقعات المخيبة للآمال بالنسبة للربع الأول من العام الجاري.





وترى الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أنها ستحقق إيرادات تتراوح بين 715 إلى 775 مليون دولار في المقابل، تشير توقعات المحللين إلى 765 مليون دولار.





كما أضاف الشركة في نتائج الأعمال الصادرة اليوم أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً تراجع بنحو 5% خلال الربع الأخير من عام 2018 ليصل إلى 321 مليون شخص وفقاً لتوقعات المحللين.





في حين أعلنت "تويتر" تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الأشهر من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 9.6% إلى 30.88 دولار، بعد أن تراجع بنحو 10.8% إلى 30.45 دولار في وقت سابق من التعاملات.





بينما حقق سهم "تويتر" مكاسب بنحو 7.4% منذ بداية العام الجاري حتى الآن.





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