الحلبوسي والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

2019/02/07 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الألماني لدى العراق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها الملفات الأمنية والإنسانية والمساهمة في جهود الإعمار وعودة النازحين وتحقيق الاستقرار .

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى المانيا بناءً على الدعوة الموجهة إليه من نظيره الألماني.

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