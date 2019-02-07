2019/02/07 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التجارة تكشف إنجازاتها خلال الـ 100 يوم من عمر الحكومة

تأریخ التحریر: : 2019/2/7 19:33

• 15 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تكشف إنجازاتها خلال الـ 100 يوم من عمر الحكومة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تكشف إنجازاتها خلال الـ 100 يوم من عمر الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).