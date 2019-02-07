بالصور.. قنطرة عراقية

2019/02/07 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتعرض المواقع الأثرية في العراق بعد عام 2003 لعمليات نهب وإهمال تسببت بالإضرار ببعضها، ومنها "القنطرة العباسية" في مدينة الموصل التي تداول مختصون وناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر القنطرة وهي على وشك السقوط.

وأظهرت الصور القنطرة العباسية التي تمثل معلمًا تاريخيًا يعود إلى الحقبة العباسية معرضة للسقوط.وطالب سكان منطقة "أسكي الموصل" الجهات المختصة بإنقاذ القنطرة وإصلاحها وترميمها، خشية عليها من مياه الأمطار.وتعد القنطرة التي تقع على نهر المر في "أسكي الموصل"، تعد من أهم المعالم التاريخية في العراق، والتي يمتد عمرها إلى أكثر من ألف عام، موضحة أنها قد تسقط بسبب الأمطار الغزيرة العام الحالي.كما وجه حسام المختار، وهو مسؤول محلي بمنطقة "أسكي الموصل" نداءً إلى محافظ نينوى وبقية المسؤولين المحليين ودائرة الآثار بالمحافظة من أجل إنقاذ المعالم التاريخية بالموصل، ومنها القنطرة العباسية، موضحا أن الأمطار الغزيرة للعام الحالي تسببت بحفر الجهة الجنوبية للقنطرة، مطالبا الجهات المسؤولة بإرسال مفرزة من أجل إصلاحها خوفا عليها من الانهيار أو السقوط، كونها من المواقع التاريخية المهمة.انتهى

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