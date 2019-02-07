2019/02/07 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اثارت عضو مجلس الشيوخ الإتّحادي في البرازيل، آنا باولا دا سيلفا، موجة جدل واسعة أثناء مراسم أدائها اليمين الدستورية بسبب الزّي الذي ارتدته.واعتبر البعض أنّ “اللباس مكشوفٌ جداً من جهة الصّدر، فيما اعتبر البعض الآخر أنّه ليس مهماً ما ترتديه بل ما تفعله كمسؤولة”.وأعرب أحد “المعلّقين عن استحسانه لارتداء مثل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: نائبة برازيلية تؤدي اليمين الدستورية “بلباس مثير”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: نائبة برازيلية تؤدي اليمين الدستورية “بلباس مثير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).