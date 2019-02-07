2019/02/07 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقت شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على متهم بحوزته 12 كيلو غرام من الحشيشة، و 2 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة.وقال بيان لشرطة البصرة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 شباط 2019)، إن “قسم استخبارات قيادة حرس حدود- المنطقة الرابعة وبإمرة مدير القسم وبالتعاون مع مفرزة من مكتب قائد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته مواد كبيرة من الحشيشة والكرستال.. شرطة البصرة تروي التفاصيل) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته مواد كبيرة من الحشيشة والكرستال.. شرطة البصرة تروي التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).