عاجل خبر مفرح للموظفين في العراق هذا ما وافق عليه مجلس الوزراء اليوم يخص الرواتب

2019/02/07 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية استجابت اليوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء على طلب تقدم به أحد النواب يقضي بمعالجة سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة الى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالي بهذا الصدد.وبخسب هذه الوثائق صادرة عن الامانة نشرت اليوم 7 شباط 2019 فقد تمت الاستجابة لطلب النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي …

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