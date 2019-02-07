خلية الاعلام الحكومي.. لا خطر يهدد حياة وممتلكات المواطنين الساكنين على نهر ديالى

2019/02/07 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الحكومي،اليوم الخميس، عدم وجود خطر يهدد حياة وممتلكات المواطنين الساكنين على نهر ديالى، مشيرة الى ان وزارة الموارد المائية كميات من مياه

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