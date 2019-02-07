2019/02/07 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارته لايران.. المعلم يعرج على موسكو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارته لايران.. المعلم يعرج على موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).